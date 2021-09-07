TPK-KY宸鴻（3673）7日公佈2021年8月份自結合併營收為79.3億元，較前一月份減少13.0％，較去年同期減少20.9％。
宸鴻先前法說會中預期下半年平板和筆電需求面還是強勁，不過IC缺料影響延續，客戶在產品線之間搭配長短料調度調度，對於第三季出貨有影響。下半年還是會優於上半年，但是今年旺季效應沒有往年那麼強，今年上下半年比例接近五五波。
根據往年營運變化，法人預估，宸鴻第三季出貨逐漸增加，營收相比前一季成長10～15％，營業利益率則是和第二季相當，估計落在0.5～1％。
TPK-KY宸鴻（3673）7日公佈2021年8月份自結合併營收為79.3億元，較前一月份減少13.0％，較去年同期減少20.9％。
宸鴻先前法說會中預期下半年平板和筆電需求面還是強勁，不過IC缺料影響延續，客戶在產品線之間搭配長短料調度調度，對於第三季出貨有影響。下半年還是會優於上半年，但是今年旺季效應沒有往年那麼強，今年上下半年比例接近五五波。
根據往年營運變化，法人預估，宸鴻第三季出貨逐漸增加，營收相比前一季成長10～15％，營業利益率則是和第二季相當，估計落在0.5～1％。
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