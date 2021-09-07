【愛傳媒鄭自隆專欄】

閉戶自肅，就是要讀書（12）

書名：思想與方法

作者：殷海光

出版：文星書店

年代：1964

殷海光這個人

這是一本老書，老到圖書館未必能找到，這是我大學時代讀的書，介紹本書的原因是要正名「意識形態」。

作者殷海光（1919-1969）是台大哲學系教授，是國民黨高壓統治期的自由主義學者，文章常發表於《自由中國》、《文星》，啟蒙民主思想，深受學生喜愛敬重，套句現在的話就是神級偶像；因對學子影響力大，1966年台大受到國民黨壓力不再續聘，不但不續聘而且形同軟禁，1967年哈佛大學邀訪，國民黨不准出國，更過分的是諾貝爾經濟獎學者海耶克Friedrich August von Hayek訪問台灣，因殷海光有翻譯其著作《到奴役之路》，想要見殷，國民黨亦予阻攔。

40餘歲中年失業，只能靠寫稿維生，一代學者淪落至煮字療飢的窘境，壓力可想而知，壓力引起胃癌，1969年殷海光過世，才50歲。

這本書應是殷海光在台大教授哲學課或邏輯課的講義，並不好讀，他將當時大家很陌生的ideology介紹到台灣，並且神翻譯為「意底牢結」。

意底牢結

將ideology翻譯為「意底牢結」是比翻譯為「意識形態」高明多了，ideology就是抵死不敢挑戰的信仰；殷海光在書中解釋「意底牢結」是–

群體有不同的組成，如民族、階層、職業、宗教，各自有不同思想模式，所謂「意底牢結」就是思想模式，也就是觀念與信仰的叢結，而觀念、信仰叢結形成的意底牢結，是受到群體所在地理、氣候、習慣、文化環境的影響。

如果將殷海光的詮釋，拆解「意底牢結」，可以找到如下的特徵：

1. 意底牢結不是全民共識，而是不同群體間鬥爭，個別的需求或主張；

2. 意底牢結是思想模式，未必是成文的規定，更可能是默契或長期涵化的規範；

3. 意底牢結是觀念與信仰的叢結complex，既是信仰叢結就牢不可破，誰挑戰，就要和他拼命；

4. 意底牢結受到地理、氣候、習慣、文化、歷史、利益的糾結形塑，換言之，意底牢結是群體適應生存的指導方針。

意識形態

台灣社會開始懂「意識形態」是在80年代末期，而且是受到電視廣告的影響，我們都同意廣告是為了營利，因此社會變遷會影響廣告創作，但廣告影響社會變遷的案例甚少（七夕情人節、中秋烤肉是廣告形塑社會變遷的極少案例），不過這個電視廣告卻讓台灣人對「意識形態」有了錯誤認知。

這個電視系列廣告就是司迪麥口香糖，司迪麥廣告奇奇怪怪讓人看不懂，說甚麼「貓在鋼琴上昏倒了」，引起很大回響，而創作這系列的廣告公司就叫「意識形態廣告公司」，因此當年就有人稱這些看不懂的廣告叫「意識形態廣告」，連大學教廣告的老師也這麼說，當然這是錯的。

接著進入90年代台灣社會進入藍綠對抗，意識形態更成了負面口號，藍執政、綠罵「意識形態治國」，綠執政、藍也罵「意識形態治國」，這是亂罵，任何政黨都必須有意識形態，黨綱、黨魂、主張都是，連蔡英文質問柯文哲甚麼是「台灣價值」都是，「台灣價值」就是一種意識形態，意識形態是中性名詞，未必是負面的。

2021年9月4日國民黨主席選舉電視辯論，除江啟臣外，其餘3位候選人朱立倫、張亞中、卓伯源言必稱「孫中山」，「孫中山」也是意識形態，只不過這種意識形態在台灣沒有市場，而且落伍了；孫文奔波革命時，台灣不屬中國領土，其規劃建國大綱、建國方略都不包含台灣，其主張五院制，不適合台灣島國寡民，主張扶持弱小民族獨立，更坐實民進黨台獨意識是孫文創見，而孫文的「抑制私人資本、發達國家資本」更與現代思潮背道而馳；3位候選人在大學讀的國父思想、三民主義，是「周世輔三民主義」，而不是「孫中山三民主義」，言必稱「孫中山」是在演穿越劇，要將國民黨帶回百年前。

讀意識形態的文章或書都有點難懂，我試著將「意識形態」作簡化的詮釋–

意識形態是群體（國家、政黨、族群、利益團體）為維護本身利益或價值，並與其他群體競合互動而發展之指導方針，此指導方針是長期策略，不能輕易調整改變，而且是可以詮釋各面向議題的「聖經」或「聖旨」。

如果還看不懂，我把它整理如下表，或許就更清晰–

表：意識形態的組成

特徵

意義

觀察指標

長期性

固定且堅定長期信仰，不會短期間改變。

1. 維持長期信仰主軸的一貫性。

2. 主軸不變，即使調整，也是枝節細則的修改。

工具性

以意識形態為解決現實社會目前問題之基礎。

1.認為所堅持之立場，可解決社會目前困境。

2.以現行道德偏好、生活原則形成主張或論述。

3.幫助所屬群體在鬥爭過程中得到現實利益。

整體性

所建構之批判基礎，其論點可全面關照政治、經濟、法律、社會、倫理各面向。

1.以單一論點（如統獨、族群）作為所有問題批判基礎。

2.論述結構扣連所有學科，包含科學、美學、法學的實踐。

3.形成一套全方位的抽象化政治體系論述，並號稱為真理。

階級性

反應所代表群體或階級之利益。

1.強化所屬階級的生存機會、歸屬感與向心力。

2.申述或強化所屬階級生活方式、觀念與社會價值。

3.以階級鬥爭論述社會變遷。

相對獨立性

論點與競爭者有明顯區隔，或不屈從傳統、迎合多數利益或觀點。

1.不附和對手觀點，或故意突顯與對手不同之立場

2.以特定或偏頗價值判斷，做為論述基礎。

3.為特定的社會秩序進行辯護，並反對對立團體的思想系統。

作者為政治大學傳播學院兼任教授

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