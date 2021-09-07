【愛傳媒左化鵬專欄】我和賀鐵君兄相交四十多年，他不說我不知道，他一說我嚇一跳，原來我們還有這麼一段淵源。

民國六十六年五月，他大四畢業前，進中央社外文部實習一個月，隔了個把月，我也考進中央社國內部，兩人前腳進後腳出，擦肩而過，失之交臂。

有緣自會相逢。當年，我來到馬公成立中央社澎湖辦事處，不久後，他也奉調馬公建國日報當新聞官。

我們他鄉相遇，志趣相投，交往密切。才短短幾年，我眼看這位新聞官，演出一齣「跳加官」，先是記者後當採訪主任，因表現優異，不久就幹上總編輯，我離開馬公時他已升任副社長。

鐵漢柔情的鐵君，在離島匹馬單槍，形單影隻，他和台灣的嬌妻，像是相隔河漢的牛郎織女，夜夜遙望馬公的星空，孤枕難眠。他們夫妻是政校新聞系二十三期的班對，兩人在校時就出雙入對，形影不離，婚後更是如膠似漆，難捨難分。

兩情若是長久時，又豈在朝朝暮。

那幾年，鐵君只要休假回台，不久就會傳出喜訊。時不時，家中就會聽到新生的兒啼，接三連四，熱鬧非凡。鐵君後來調到台北軍中電台，他做事和做人一樣成功，十幾年後，升任軍中電台總台長。

有情有義的鐵君，退休後，常邀我們夫妻聽京戲，偶而也駕車載我們出遊。前年，我們一起搭郵輪遊日本關東，旅途中，我拍得兩張趣照，不時拿出來把玩，只要看到他們賢伉儷的兩張笑臉，我的心情就大樂。

作者為資深媒體人

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