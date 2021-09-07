北市疫情說明。

台北市長柯文哲。（北市府提供／游念育台北傳真）

防範DELTA入侵 市長柯文哲最新說明

新北市幼兒園群聚感染持續擴大，雙北共同生活圈，台北市也受到影響，北市教育局指出，北市預防性停課的幼兒園不只一間，而中正區及中山區2名學童採檢皆為陰性。至於今日北市新增1例本土個案，市長柯文哲在記者會中提出說明。

柯文哲今表示，北市境內一例，她的先生6月就感染，當時她懷孕對PCR有抗拒，但完整居家隔離，也符合時間，這次因為懷孕期滿要生產到醫院，一定要做PCR，一做就陽性，Ct值就是32，應該是殘陽，感染過的病例，超過17天，Ct值大於30不會感染人，判讀應該是殘陽，由先生感染他，症狀不明顯，現在時間久遠了。

柯文哲說，現在北市6人與新北幼兒園有關，第一個有老師，要居家隔離，其家人要做PCR，有一個小朋友是下午去上安親班又回來，目前PCR都是負的，只能說那時候沒有問題，但是否為潛伏期還不知道。結論是雙北首都生活圈，因為新北幼兒園感染，台北也要居家隔離400、500人，因此公布相關預防性隔離採檢原則。

另外，關於進出醫院，柯文哲說，醫院還是最危險的地方，我們先把醫院的管制加嚴一點，除非絕對必要，包含病危、病重，其他就不要探病，陪病限一個，拜託不要一直換人。

新北市確定幼兒園群聚若染上Delta，將會取消餐廳內用，對此，柯文哲回應，一開始有訂0-4級標準，有一個規範，當時按照新冠肺炎全台北市管制表，那現在如果遇到Delta，啟動標準要不要改會再檢視一遍，也不用製造恐慌，還有幼兒園看起來來勢洶洶，經過五月疫情，雙北疫調速度都比以前快太多，結論是新常態生活，把表訂好，該怎做就怎做也不要事先讓大家緊張，按照sop該怎做就做，會針對Delta再檢視管制標準，中秋烤肉，兩周後再問我，下周一再跟你說。

副市長黃珊珊說，原本北市府規範是1間學校有2個確診者就停課，若一個行政區有三分之一學校都停課，那行政區就全區停課，但今早市長指示，這只適用原本的病毒株，但若是Delta病毒株，是否就要把警戒管制表做重新研判，如果是Delta是不是要把警戒管制做到2.0版本，與原本標準不同，正在做進一步研議。