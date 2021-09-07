高端疫苗總經理陳燦堅接受美國媒體訪問時表示，旗下新冠疫苗目標在全球取得3至5個授權許可，力拚明年海外銷售量能達到1億劑，對此，美媒以野心勃勃（ambitious）一字形容高端的企圖心，並點出若高端進軍海外，將出現臨床試驗不足及價格過高的2大挑戰。

美媒報導，目前高端憑著早期研究的結果，已在台灣施打約66萬劑新冠疫苗，對於接下來的外銷策略，陳燦堅表示，將聚焦在「相信台灣醫療品質的國家」，將亞洲鄰國與15個邦交國視為潛在買家，預計多取得3到5個國家的許可，以達到銷售目標。

報導指出，高端進軍海外野心勃勃，但仍有2大挑戰需要面對。首先，高端尚未展開最終階段的第三期臨床試驗，這是獲得授權的重要一步，且高端是採免疫橋接方式，預計先在巴拉圭進行1000名受試者的三期臨床試驗，相較之下，其他疫苗公司的第三期受試人數往往以萬名起跳，因而有較高的數據標準。

除此之外，高端的另一個挑戰則是疫苗售價，先前有媒體曾報導，台灣政府是以每劑約31.9美元購買500萬劑高端疫苗，而莫德納每劑約31美元，AZ則是5美元，這也讓高端成為昂貴的新冠疫苗之一。對此，陳燦堅表示，高端疫苗提高量產後，價格就會下降。

報導認為，高端正面臨激烈競爭，主要是全球有100種與新冠肺炎相關的疫苗正在開發，且有超過12種已經進入上市前必經的最終研究階段。

不僅如此，美媒也點出，高端在招募受試者上並不容易，因為許多國家已經與其他疫苗廠商合作，臨床實驗也召募到許多受試者，且高端要如何說服自願者或當地主管機關是一項挑戰，因為過去高端鮮為人知，也沒有任何疫苗上市的紀錄。

針對上述的說法，陳燦堅強調，將聚焦在對台灣醫療品質有信心的國家，對於旗下新冠疫苗能否獲得國際支持相當有信心，且拿到美國、歐盟藥品管理機關許可證，對於高端的海外銷售非常重要。