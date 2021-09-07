因應新冠肺炎(COVID-19)疫情警戒標準，新北市政府消防局遵守防疫規範不忘法紀研習，為深化機關同仁對廉政相關法規之瞭解，且為降低同仁因群聚上課而感染之風險，原定實體課程改採線上數位學習。

局長黃德清表示，消防同仁於第一線執行救災救護工作，除所司之業務職掌法令專業化，對於基本的廉政法治概念、規範更要充分瞭解，因此強化法律認知一直是新北消防局持續努力的方向，讓同仁守法、守紀及安心執行本職業務，達到提升同仁法學素養，並以優良的為民服務品質作為終極目標。

防疫期間廉政法紀宣導不打烊，新北消防線上E起來學習。(新北市消防局提供)

為因應疫情趨緩，各項勤（業）務恢復，簡化行政作業流程，本局政風室特別邀請臺灣新北地方檢察署卓俊吉檢察官擔任講師，以實際之案例講授廉政法規、工程採購、圖利與便民之區辨及小額款項申領等法律知識，透過預錄授課影片方式，置於雲端平台供消防同仁得不受時間、地點之限制，運用勤餘時間觀看影片研習。

政風室林主任三龍表示，消防同仁平日忙於救災救護工作，今年防疫工作量大增，但廉政宣導教育不能停擺，為遵守防疫規範避免群聚，並減少對同仁日常勤業務的影響，今年度改採線上觀看影片數位學習之方式，讓消防同仁都能在執行勤業務之餘增進對於相關法律知識之瞭解，以建構廉潔品德涵養，提高機關行政效能，營造廉能透明的公務環境。