嘉義地區常有「白牌車」非法載客，不僅影響合法計程車營業，加上白牌車無法落實防疫，恐變成疫情破口，嘉義區監理所近來積極取締白牌車非法營業，1月至今成功開出7張各10萬元罰單，其中不乏民眾舉證檢舉，成功領到1萬元檢舉獎金。

嘉義區監理所指出，近年來於嘉義火車站、嘉義高鐵站、大林火車站、中庄營區等違規熱點已取締多起白牌車違規營業案件，並依公路法第77條第2項規定，每件處新台幣10萬元罰鍰，吊扣車輛牌照及汽車駕駛人駕照各4個月給予重罰。

公路法中有訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元檢舉獎金，所以監理所除主動出擊外，嘉義區監理所也呼籲民眾舉證檢舉，指因加強取締，白牌車違規攬客行為轉趨低調，加上去年曾有白牌車染疫死亡，在查緝難度增加下，需要民眾積極配合檢舉。

監理所透露，今年有民眾因舉證完整，提供完整的車牌、司機姓名和違法載客行為，已成功領到10％的獎金。

嘉義區監理所表示將持續前往加強稽查，另將民眾檢舉車輛及相關可疑車輛列入黑名單，利用車牌辨識系統攔查。並呼籲白牌車業者要載客營業，應考取職業駕照及計程車駕駛人執業登記證，以駕駛合法計程車。