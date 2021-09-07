行政院日前宣布推出五倍振興券，交通部也配合加碼120萬份面額1000元的國旅券，讓民眾用於旅行、旅宿、餐飲、遊樂園等，但旅館業指出，解封降級後住房率未見回升，已無法維持基本營運，五倍券及加碼則難以真正支持到業者，呼籲政府比照去年推出「安心旅遊2.0」，刺激內需市場。觀光局回應，會持續向交通部、行政院爭取支持。

立委許智傑、邱志偉、陳歐珀、林宜瑾與旅館業業者今日共同召開記者會，呼籲政府紓困、振興雙管齊下，除持續辦理紓困協助業者維持基本營運，更應重啟去年的安心旅遊自由行補助方案，讓旅遊產業能實質受惠，落實振興目標。

許智傑指出，旅遊業是疫情下受創最嚴重的產業，也復甦得最慢，今年5月受到本土疫情升溫影響，對業者的衝擊更甚去年，旅館住宿率也有如雪崩式下跌。雖然政府針對2992家觀光旅館業與8747家民宿，編運成本及員工薪資，但該紓困8月起結束後。許智傑認為，紓困方案應持續進行，要求行政院速編列困5.0預算，支持持續受到影響的行業。

許智傑提到，去年安心旅遊補助達93億元，其中自由行住宿就編列50餘億元，估計帶動逾1842萬人次出遊，直接及間接觀光效益達674億元。今年疫情較嚴重，國旅券卻僅編列12億元，補助大幅減少，呼籲政府重啟安心旅遊補助方案。

邱志偉則表示，去年12歲以上國人國內旅遊總次數為1億49萬旅次，較前年負成長15.5％，只有第3季因安心旅遊而出現正成長，顯示它確有幫助國內旅遊正面的成效。

邱志偉強調，今年5月19日至7月27日，民眾因3級警戒不敢出門，造成觀光產業雪崩式下降，旅宿業者訂房率慘不忍睹。政府應想辦法把出境旅遊市場導引到國內，提供優惠與刺激、活絡市場，讓業者看到隧道盡頭的曙光。

旅館公會全聯會理事長洪崇元表示，政府雖然在5至7月推出員工薪資及營運成本補貼，但旅館業仍有龐大的基本支出，尤其解封降級之後，住房率未見回升，根據調查，7月份住房率僅18％、8月21％、9月13％，以此住用率旅宿業根本無從維持基本營運，希望政府考量旅宿業與相關旅遊觀光產業營運壓力，續辦旅宿業營運補貼。