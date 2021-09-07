封測廠力成(6239)受惠記憶體及邏輯業務需求同步暢旺，2021年8月合併營收續繳「雙升」佳績，以75.38億元連5月改寫新高。法人看好力成下半年營收逐季創高，毛利率提升帶動獲利動能優於營收，全年營收及獲利均可望改寫新高。

力成公布2021年8月自結合併營收75.38億元，較7月75.2億元小增0.23％、較去年同期19.61億元成長達19.61％，連5月改寫歷史新高。累計前8月合併營收541.08億元，較去年同期508.45億元成長6.42％，續創同期新高。

力成先前法說時表示，受惠記憶體進入需求旺季、邏輯業務持續暢旺，預期下半年營收可望逐季成長。公司因應市場需求將持續擴產，預期邏輯營收貢獻將續升，全年資本支出估自150億元調升至170億元，並將適度漲價反應原材料成本上漲。

投顧法人指出，力成第三季營運成長動能以DRAM及邏輯產品為主，稼動率拉升有助毛利率持穩第二季高檔，看好第三季營收季增高個位數百分比，帶動獲利雙位數「雙升」、同步改寫新高，每股盈餘（EPS）估逾3.1元。

投顧法人看好力成今年記憶體產品營收成長個位數、邏輯產品營收成長雙位數百分比，帶動集團營收成長5～10％、改寫新高，毛利率及營益率挑戰近10年高點，帶動獲利年增逾3成、挑戰90億元新高，每股盈餘估逾11元。力成不評論法人評估數據。