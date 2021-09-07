澳洲央行周二確定將開始縮減大規模購債計畫，看好加速擴大疫苗接種有助於緩解防疫封鎖措施，進而帶動經濟迅速反彈。

澳洲央行周二亦宣布維持其基準現金利率不變，仍為歷史低點0.1%，為連續第9次會議按兵不動，此決議符合市場普遍預期。

儘管國內疫情尚未緩解，但該央行仍堅持7月會議做出的決定，即自9月起，其購買政府公債的規模將從每周50億澳元縮減至40億澳元，這讓一些預期該央行可能維持或甚至擴大量化寬鬆（QE）規模的投資人感到意外。

雪梨、墨爾本和坎培拉實施嚴格的防疫封鎖措施料將導致本季經濟急劇萎縮，因此市場臆測澳洲央行可能推遲縮表計畫。

不過，該央行周二亦將其購債計畫至少延長至明年2月中旬，這被視為是偏向鴿派的讓步之舉。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）承認疫情確實已造成損害，但他對經濟前景仍然樂觀，他表示，Delta疫情料將延緩經濟復甦、但不會使復甦脫離軌道，隨著疫苗接種率進一步提高，以及防疫限制鬆綁，經濟應該會反彈。

但他也表示，這個預期中的經濟復甦，其時間和速度仍然存在不確定性，並警告這次可能比今年早些時候的復甦緩慢，因此理事會將依據經濟情勢和體質持續檢視購債計畫。

RBC Capital Markets澳洲固定收益部門策略主管Su-Lin Ong表示，這就是所謂的「鴿派縮表」，因為他們承諾至少在六個月內維持這個40億澳元的購債計畫不變。他們樂於縮減購債規模，但也會讓這個購債計畫維持更長的時間，這表示該央行仍將為系統挹注相當大的激勵。

此外，澳洲央行重申，不太可能在2024年以前調升利率，並希望到2024年澳洲的薪資增長和通膨已經回升至理想的水準。

雖然起頭緩慢，但近來澳洲的疫苗接種計畫已明顯加快速度，目前16歲以上人口中約38%已完整接種疫苗，63%已至少接種過一劑。

澳洲聯邦政府計畫在70%成年人口接種疫苗後放寬防疫限制，並在成人接種率達到8成時全面解封，但並非所有州都贊成這個計畫。該國預計成人完整接種率將在10月達到7成，於11月達到8成。