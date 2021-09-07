前台灣高等法院法官高明哲，11年前承審時任最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案涉嫌接受關說，遭檢方依「枉法裁判罪」起訴；台北地方法院7日開庭，高辯稱沒有犯罪，當年因與陪席法官意見相同，才改判蕭的兒子無罪，並無違法。

65歲的高明哲在法庭上說，他沒有主觀及客觀犯意，他的律師指出，有沒有關說與枉法裁判無直接關聯性，況且蕭的肇事逃逸案，除了審判長高明哲外，陪席法官林洲富也讚成無罪，才會在2比1的情況下，判決無罪。

律師說，改判無罪後，檢方也沒有上訴且在未上訴的理由中指出，無罪判決沒有違背法令的問題；況且高明哲也向主張判決有罪的受命法官高玉舜說，可以在評議後提出不同意見書，並無枉法裁判的情事。

律師也質疑，本案先前檢察官簽結2次、沒有起訴，如果認定高明哲有枉法裁判的情況，檢方是否一樣也有瑕疵，況且司法實務上根本沒有枉法裁判罪的前例可尋，基於刑法的謙仰精視，法官應作成無罪判決。庭末法官諭知候核辦。

本案是因蕭仰歸兒子蕭賢綸在2008年10月6日肇事逃逸，基隆地院判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，捐款3萬元。蕭賢綸上訴高院後，由審判長高明哲、受命法官高玉舜、陪席法官林洲富組合議庭審理。蕭仰歸為讓兒子能考取司法官，向高明哲關說，希望判兒子無罪。

檢方起訴指出，2010年1月5日高院開庭前後，高明哲多次向高玉舜表明很為難，希望「給年輕人一個機會」，企圖改變心證，但高玉舜斷然拒絕，稱最多只能撤銷捐款，高明哲仍強調，「要的不是這個啦，他要的是無罪判決」。

高明哲還向高玉舜說明，稱蕭仰歸曾在他最落魄時施以援手，這份恩情不能不還，兩人交情深厚，他也看著蕭子長大 ，希望取得諒解及認同。

高明哲收到高玉舜的上訴駁回判決後，仍未放棄，表示他也寫一份無罪判決，讓林洲富決定在哪篇判決簽名，高玉舜同意。因林洲富選了無罪判決，合議庭最終改判蕭子無罪確定。

此事後來在法官論壇曝光，高明哲遭彈劾、降職，檢方聲請再審獲裁准後，蕭賢綸撤回上訴，全案將維持一審判決，蕭賢綸涉肇事逃逸案無罪改為6月徒刑、緩刑2年定讞。