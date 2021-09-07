由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》於明(8)日推出全新系統「連結系統」及「爵位系統」，「連結系統」可讓玩家進行雙帳號同時練等、「爵位系統」可取得由4種主爵位及17種副爵位所構成的BUFF。官方同步釋出限時活動「與莫提斯一起突襲」，可透過特別道具獲得「收藏品」全新效果、敬請把握！

《天堂M》推出全新雙系統、限時活動「與莫提斯一起突襲」同步釋出！

《天堂M》於9月8日推出雙系統「連結系統」及「爵位系統」，讓玩家練功殺敵更升級！「連結系統」Lv.80以上玩家，可設定相同伺服器的不同帳號進行連結，分別為「領導者」角色及「跟隨者」角色，啟動「連結跟隨」一同向目標發動攻擊，開放區域為「傲慢之塔」及「信念之塔」，可連結時間限制為24小時；「跟隨者」可設定2種職業技能供「領導者」使用、「領導者」可控制「跟隨者」進行部分操作，讓玩家練功更加便利。

「爵位系統」為搭配新地圖「埃斯卡洛斯」所推出的能力加成系統，共有4種主爵位「勇士」、「騎士」、「準男爵」、「男爵」，以及17種副爵位，分別具備不同BUFF效果；玩家可於「埃斯卡洛斯」特定區域接收「爵位升級任務」或透過捐獻提升，「勇士」及「騎士」任務位置「沉默平原」、「準男爵」任務位置「埃斯卡洛斯內城」1區及2區、「男爵」任務位置「埃斯卡洛斯內城」2區及3區，每達成一層爵位，同伺服器帳號所有角色皆可獲得該獎勵效果。

※勇士效果

AC-2。次要爵位效果：MR+2

※騎士效果

近距離/遠距離/魔法傷害+2。次要爵位效果：近距離/遠距離/魔法命中+1

※準男爵效果

PVP傷害減免+3。次要爵位效果：無視PVP傷害減免+1

※男爵效果

昏迷抗性+5%。次要爵位效果：昏迷命中+1%

《天堂M》「爵位系統」增加提升能力值管道

官方同步於9月8日至9月22日推出限時活動「與莫提斯一起突襲」，Lv.45玩家每日晚間20:10、21:10、22:10，可挑戰三次限時活動副本，在「奇岩村莊」移動至「火龍巢穴」，進入地圖後點擊NPC「莫提斯」，可獲得「莫提斯的支援」限時10分鐘BUFF，此外，玩家可向NPC「潘朵拉」購買特別道具，強化副本掉落的活動裝備，強化至指定條件可登錄為「收藏品」，包含下列能力：

※豐富的維他命C

最大HP/MP+10

※恢復元氣

HP/MP恢復+1

※恢復強烈的元氣

HP/MP恢復+3、藥水恢復率+2%

※黑暗的力量

近距離/遠距離/魔法傷害+1

※憤怒的黑暗的力量

近距離/遠距離/魔法傷害+2、PVP近距離/遠距離追加傷害+1

一起突襲「巴拉卡斯分身」完成活動收藏品吧！以上活動詳情請依官方網站公告說明為準。