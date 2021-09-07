絲束和鏡框用塑料級醋片需求持續強勁，材料-KY（4763）8月營收2.1億元，年增4％，創同期新高；前8月營收17.26億元，年成長17％，亦改寫同期歷史新高紀錄。材料指出，歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，而新的醋片產能即將量產，營運動能活絡看俏。

永光（1711）在電子旺季、醫療等各品項需求齊步放大，8月營收7.57億元，年增27.7％；其中，特用化學品成長42％，表現亮眼；色料化學品年增24％，電子化學品、碳粉業績也有15％、11％年增表現，醫藥化學品更是年增124％。

分析師認為，永光今年以特用化學成長幅度最為突出，價量均增加，後續也看成長動能充足，最主要的染料化學品也隨下游成衣客戶需求逐漸成長，第三季營收年增表現可期。

看好醋片在大陸內需市場，材料新的醋片產能目標本月底量產，加上新5千噸設計產能，醋片總設計年產達3萬噸，有助支援新單推展；搭配自製上游原料6萬噸醋酐新廠正逐步提升產量中，營收、獲利齊步提振。

材料絲束廠年設計產能1.6萬噸，預計擴建絲束廠，新增5千噸產能，投資金額約新台幣3.5億元；正洽談購置土地廠房等事宜，目標今年第四季啟動投資。

各國經濟陸續解封、後疫需求復甦，永光前8月營收60.99億元，年增22.5％；其中，特用化學品年增42％；色料化學品年增23％；電子、醫藥化學品同步年成長17％。

永光表示，特化產品與電子化學品受工業活動恢復需求轉好，帶動產品組合轉佳，毛利率向上提振。醫藥主要產品批量放大與新品相繼推出，並大力推展代工業務，增加稼動率，另藉與新藥公司合作帶動商機，強化利基。