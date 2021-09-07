全球股市近期頻創新高，印度、S&P500、NASDAQ、加拿大、阿根廷、墨西哥、費城半導體均曾創歷史高點，連帶海外基金績效也紅通通，進一步觀察投信發行的海外基金有58檔淨值創新高，整體來看，以印度、美國、科技基金表現相對佳。

以單檔基金績效今年來績效來看，績效漲幅超過二成的基金共有7檔。市場法人表示，投資標的要講求強者恆強，這些基金值得投資人多留意相關投資契機，此外現階段雖股市處在高檔，但基金定期定額方式長期扣款，不用考慮指數高低點，應是不錯的選擇。

群益投信指出，全球主要股市雖然現在面臨指數高檔位置，不過在市場大小波動不絕的環境下，還是可以基金定期定額搭配日日扣靈活操作機制來投資，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來可以分攤成本及積少成多複利效果，兩大觀念進行理財，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓基金投資更有效率，幫自己投資理財增加效益。

群益印度中小基金經理人林光佑說明，印度經濟基本面來看，7月製造業PMI從前月的48.1大幅攀升至55.3，創三個月以來最快增速，加上6月工業生產年增13.6％、月增5.15％，意味著與去年及5月的疫情高峰期相較，印度經濟活動迅速回溫，復甦力道強勁。

7月CPI從前月的6.26％下滑至5.59％的三個月低位，低於央行目標通膨區間的上緣6％，儘管目前為止雨季雨量仍較歷史均值減少9％，但水庫積水量大幅高於過去四年來同期間的任一年，農作物耕種基本無虞，暗示著短期間寬鬆貨幣政策仍將延續，對經濟與股市相對有利。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠認為，亮眼的財報表現支持美國股市，聯準會需時間觀察通膨及就業，貨幣政策料維持寬鬆，因此仍相對看好風險性資產表現。美股後市展望仍不看淡，操作上持續關注疫情發展、地緣政治議題變化，建議仍以產業分散配置為主，以平衡投資組合波動，包括科技、消費、通訊服務等類股可持續關注。