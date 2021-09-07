因應近期桃園市二級加強警戒，為讓民眾能安心來桃園旅遊，桃園市政府觀光旅遊局調整近期振興暖身計畫相關優惠期限，桃園景點買1送1券使用期限將延長為21天，二級加強警戒期間出發之團體旅遊補助團體可延後出團，且保留補助名額。

「加倍愛桃園，景點買1送1」活動自8／30第1梯次登記起，民眾反映踴躍，8／30及9／6兩梯次共吸引超過86萬人登記，8／31已抽出1萬份景點買1送1券，原定第一梯次使用期限為9／1~9／14；因應9／3起桃園市二級加強警戒，景點進行人流控管，為保障中獎民眾使用權益，且鼓勵民眾能持續來桃園旅遊，「桃園景點買1送1券」將延長使用期限為21天，第1梯次已中獎民眾之優惠碼系統將自動延長使用期限至9／21，其餘梯次之使用期限亦將延長為21天，歡迎民眾於使用期限內至合作景點使用。

「相揪來桃園團體旅遊補助」自8／16起受理旅行社申請出團補助，旅行社申請踴躍，候補梯次開放後亦迅速額滿。目前9／2~9／9桃園市二級加強警戒期間，因應民眾出遊考量及景點人流降載，旅行社如已獲9／3~9／9出團補助可向市府申請延後出團，市府將於期限內保留原補助額度待旅行社與旅客協調後續出團日期，以鼓勵旅行社持續組團前來桃園觀光旅遊，相揪加倍愛桃園。