日本眾議員秋元司被控經手包含賭場在內的綜合度假村（IR）政策時收受中國企業賄賂，並收買證人作偽證，東京地方法院今天一審判秋元有期徒刑4年、追徵收賄所得約750萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，49歲的秋元司曾擔任內閣府副大臣，主責推動IR政策，他被控收受中國企業等共價值約750萬日圓（約新台幣191萬元）的賄賂，並付錢要行賄的企業在法庭做偽證，涉犯收賄罪與收買證人罪；秋元司則主張自己無罪。

東京地方法院今天一審宣判，認定秋元在議員會館收受300萬日圓現金賄款以及其他利益，也積極主導收買證人做偽證，判處秋元有期徒刑4年，並向其追徵約750萬日圓。

審判長丹羽敏彥表示，秋元擔任副大臣要職，卻勾結特定企業，露骨地接受款待，甚至做出收買證人這種前所未聞的妨礙司法行為，連最低限度的守法精神都沒有。

另外，與秋元同時被控收賄罪的前政策秘書、42歲的豐嶋晃弘，被判處2年有期徒刑，緩刑4年。

報導指出，上次因賄賂被起訴的現任國會議員在一審就被判刑的案件，是在2004年。

秋元目前正在保釋期間，因被判刑也被取消保釋；若再次申請保釋未獲准，將收押在東京拘留所中。

日本前首相安倍晉三執政時期，為刺激觀光、活絡地方經濟，計劃設立包含賭場在內的綜合度假村（Integrated Resort，簡稱IR）。

秋元司原是執政黨自民黨籍眾議員，2017年8月到2018年10月擔任推動IR政策的內閣府副大臣，因涉嫌收受有意投資IR的中國企業「500彩票網」（500.com）300萬日圓現金，2019年12月遭逮捕，並退出自民黨。