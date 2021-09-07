一年一度的中元普渡，遇到新冠肺炎疫情，不似往年規模，供品也少了許多，不過仍有不少信眾將供品捐贈出來，大里區三賢宮特將普渡祭祀的供品，藉由台中市警局霧峰分局成功派出所勤區員警的幫忙，轉贈給轄內獨居老人及弱勢家庭，讓大里的鄉親在嚴峻的疫情中，能感受到一絲絲暖意、平安過好日子。

三賢宮宮主許秋金表示，受到新冠肺炎影響，並配合政府防疫措施，今年的中元節普渡，所祭祀的供品及規模，與往年相比要少了許多，但仍有許多信眾直接將供品給捐贈出來，為使物資的使用達到最大效益，遂藉由最了解轄區狀況的霧峰分局成功派出所搭起一座愛心橋樑，將物資送到真正需要救濟的獨居老人及弱勢家庭手中。

成功派出所所長黃秉鈞，不負使命，利用執勤之餘，率領所內員警，逐一到轄內的弱勢家庭關懷慰問，順利地將白米、麵條、罐頭等物資親手送到每一戶、有需要關懷的家庭，對於在這新冠肺炎疫情嚴俊時刻，還能收到這些愛心物資，讓許多受贈民眾臉上都露出燦爛笑容，都說是即時雨，來的正是時候，場面溫馨感人，讓中元普渡顯得更別具意義。

霧峰分局分局長李建興表示，對於廟方及地方信眾慷慨捐贈愛心物資的義舉，警方表達由衷的感謝，同時也期待藉此善行來拋磚引玉，希望大家對社會底層的弱勢家庭多一分關懷與付出，將愛心散播到社會中每一個角落，人間有情、處處溫馨。