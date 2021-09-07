26歲網紅黃琳就讀世新大學時，姣好臉蛋和性感身材相當吸眼球，多次上PTT表特版，受封「兇版Angelababy」，IG粉絲高達57.1萬。最近她到美國夏威夷度假，穿著跟當地氣溫一樣火辣，結果被背後的外國男性猛盯，逗趣的反應讓黃琳哭笑不得。

黃琳3個月前飛往夏威夷旅行，陸續在IG分享走跳各個景點的美照，其中不乏穿著清涼的辣照，只見她站在球場前，放下一頭及腰長髮，身穿兩件式大花套裝，上衣雖然是長袖，但有超級短版的設計，胸前僅有一塊綁起來的布遮點，大露渾圓南半球，一雙修長美腿也非常醒目，黃琳笑虧：「今天的我是來幫忙撿球的。」釣出一排藍勾勾留言：「好辣」、「應該沒人可以好好打球了」、「妳去撿球太浪費了吧」還有人醉翁之意不在酒，搞笑地大呼：「我會拿錯」、「大家只想揉球，不想打球。」

想不到真正的老司機並不是網友，而是站在黃琳身後的一名外國男生，她還特地放大照片截圖PO限時動態，可以看到該男微微皺眉，兩眼目光都朝向自己，看起來要笑不笑的，讓黃琳忍不住隔空跟對方笑說：「supp（你好／嘿）。」

值得一提的是，黃琳在這躺夏威夷之旅，挑戰極限運動-高空跳傘，曝光一系列在藍天中翱翔的美照，並分享感想：「真的感覺像在飛一樣，很多人問說好勇敢、不可怕嗎？我認真覺得興奮的心情早就蓋掉這些情緒了，飛機越飛越高我當下真的亢奮到爆炸沒有害怕lol，跳下去就是放開手享受，人生只有一次 let go！」