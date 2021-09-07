新竹市長林智堅提出「新竹縣市合併」議題，引發討論。對此，基隆市長林右昌表示贊同，他認為，國土規畫應有更高思維，北北基桃也有著類似課題，大家一同討論、發想很健康，也值得鼓勵。

林右昌表示，整個國家的國土規畫應該有更高思維，避免分散式的討論縣市行政區該如何進一步調整，他說，新竹市與新竹縣是一個課題，北北基桃也是一個課題，如果中央能有高度，不要變成地方議題，對台灣會更好。

林右昌指出，林智堅擔任市長這幾年，非常認真、努力，政績也得到許多新竹市民肯定，而新竹市與新竹縣的竹北市，其實是一個生活圈，就像他常在說基隆、桃園、雙北是一個生活圈，其實有異曲同工之妙，他認為，應該從區域發展、國土規畫角度，好好思考整個行政區的課題，而任何的討論都值得鼓勵。

另外，外界認為林智堅突提出「新竹縣市合併」議題，是為下一次選舉鋪路。對此，林右昌說，不要什麼都做政治選舉聯想，並強調，林智堅是很有想法、執政成績也亮麗的首長，他認為，大家一起構想、討論，是很健康也是應該做的事。