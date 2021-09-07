Sam Lin 今與媒體見面，分享首支單曲〈Never Too Late〉。（華納音樂提供）

Sam Lin加盟華納音樂發行首支單曲〈Never Too Late〉，今天(7日)正式與媒體見面，他從小在美國長大，2015年來台北後，為了一個喜歡的女孩子而留下來，「本來要來兩個禮拜，就變成6年了」。雖然兩人僅交往半年就分手，但他在台灣找到自己方向，就此愛上音樂，從YouTuber晉升成為歌手。

Sam Lin說，從小爸爸逼他學小提琴，但他沒有很喜歡，擔心拉琴沒有未來，所以大學就讀經濟科系，畢業後進入金融業實習幾個月仍覺得不是他想做的，所以回台灣看看，沒想到為了一個認識兩個禮拜的女孩子留下來，當時還不敢告訴爸媽，直到分手才敢說出來。

他來台後除了教英文，也當過ICRT的DJ，他說，想要練習中文，所以開了youtube頻道，自己拍影片、學錄音樂剪接，頻道至今累積高達22萬粉絲訂閱。

有趣的是，他剛來台時中文不好，鬧了不少笑話，有次問親戚「看電影要多少錢」，親戚回「起碼要兩、三百元」，他卻回他「可是我不想騎馬，我想看電影」，讓親戚傻眼。他去餐廳看不懂菜單，無法點菜，只能用手指隔壁桌，點一樣的餐點。

他的偶像是王力宏，他曾和王一同參加陳建州舉辦的公益活動，他說，在耶誕節去癌症病房演出，「他彈鋼琴，我拉小提琴，然後換樂器，用音樂交流」。他也很感謝溫昇豪在他成名前就鼓勵他：「你會成功的」。