時代力量立委邱顯智。（林縉明攝）

新竹市長林智堅近期拋出新竹縣市合併議題，民眾黨立委賴香伶表示，林智堅提出新竹縣市合併的時機敏感，任何討論都必須要納入人民的聲音，若只有上位者一再用畫分區域，為自己政治利益盤算，不會得到人民支持。時代力量立委邱顯智則說，台灣存在資源集中六都，非六都資源較少，新竹縣市合併問題必須要通盤考慮，若要合併升格應該把苗栗縣一併納入考量。

賴香伶認為，林智堅現在提出新竹縣市合併的時機點敏感，到底是為了平衡區域發展，還是為個人拋出「政治風向球」，任何討論應該要納入人民的聲音，如果只有在上位者因為自己的政治利益盤算，不會得到人民的支持。

賴香伶說，竹苗地區許多區域因資源不足，出現發展上的問題，期待林市長提出的縣市合併不是曇花一現，不論哪些縣市都要誠實面對。

邱顯智表示，台灣長期存在的問題就是一個台灣兩個世界，分為六都與非六都，非六都像是新竹縣市、嘉義縣市等，分配資源較少；對於如果新竹縣市要合併，升格為第七都，應該把科技廊帶、共同生活圈的苗栗一併納入考量。

邱顯智說，台灣地方制度畫分存在非常大的問題，這必須要做通盤檢討，而且每個公民在台灣這塊土地上，應受到同等的尊重、享受到同等國家資源保護，不應有差別待遇。

對於新竹縣市合併議題，民眾黨立委張其祿表示，行政區畫分應該朝向合理化，不該有富都窮縣的狀況；很多縣市想積極升格為直轄市，原因在於統籌分配款的不公平，六都獲得近71％預算，剩餘29％是其他縣市分配，建議可以用生活圈概念，重新畫分台灣的行政區。