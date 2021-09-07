退休警察「條子鴿」因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，他去年出書時，曾對外說出的「顯赫經歷」現在也遭到質疑，據條子哥表示，他是由軍轉警，當兵時曾當飛官開過戰鬥機，但據人事資料顯示，條子鴿入伍從軍經歷不到半年，若此事為真，半年就可以當上飛官，可能創下國軍空前紀錄。

據指出，筆名「條子鴿」的酈姓員警，多次對外表示自己當兵時開過戰鬥機，還說退休之後已有航空公司要聘他當機師，當時一度羨煞不少同仁。

因酈不是屆齡退休，為估算他實際年資及退休金，北市政就向國防部調閱酈的從軍年資，後來得知他實際當兵不到半年，消息傳出後，再度引發警界議論。

1名曾與酈共事的員警說，他很喜歡講自己開過戰鬥機，退休前則說要去當機師了，因酈能說會道，大家幾乎都沒懷疑過，但後來獲知他當年不到半年，多少會覺得驚訝。

酈的書有不少批評警察的內容，他也曾說自己出版此書，遭到很多長官制止，但他不為所動，書裡也提到他開戰鬥機，該名員警忍不住打趣說，當半年兵就能開戰鬥機，應該算是國軍紀錄，這事他應該特別寫在書裡才對。

本報輾轉向酈求證此事，也有網友到他的臉書提出類似問題，但「條子鴿」迄今仍未回應。