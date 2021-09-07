布魯克斯比打到一半請防護員治療左腿。（美聯社）

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)7日擊退地主選手布魯克斯比(Jenson Brooksby)，晉級美網8強。喬柯維奇首盤意外讓出，給美國球迷帶來一點希望，後來他穩住陣腳連宰對手3盤，以1-6、6-3、6-2、6-2獲勝。

前美國球王安迪拉迪克(Andy Roddick)推文寫道：「體格原本是喬柯維奇的弱點，但他是運動史上把弱點轉為優勢的最佳案例。他先帶走你的雙腿，最後奪取你的靈魂。」

拉迪克球員時期最有名就是他的強力發球，隨著現代網球愈來愈重視力量，喬柯維奇看似單薄的體格卻能讓對手疲於奔命，他擁有網壇最快的衝刺速度，以及精準放小球的本領，對手被迫拉長戰線之後倒在他的腳下。

喬柯維奇笑說：「謝了安迪，我會把這當成讚美。我不會奪走別人的靈魂，每個人的靈魂都是屬於自己的，但我肯定會奪走對手的雙腿，毫無疑問。」

布魯克斯比首盤賞給球王6-1，但是第2盤開始氣勢翻轉，喬柯維奇的失誤減少、發球變準，布魯克斯比還在跑動中傷了左腿，暫停比賽治療。從那之後布魯克斯比就失去有效抵抗的能力，一路被碾壓出局。

喬柯維奇8強對手是義大利貝雷提尼(Matteo Berrettini)，也就是今年溫網的亞軍。喬柯維奇說：「貝雷提尼最喜歡大舞台、大比賽，所以我很期待這場比賽，到時候一定會很刺激。」