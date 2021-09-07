塔利班宣布攻占阿富汗龐吉夏河谷（Panjshir Valley）

塔利班周一宣布，控制了反抗軍頑強抵抗的龐吉夏（Panjshir）省，而他們在攻佔這最後一省時，用了美製武器和手銬，以對付反抗軍。

據《泰晤士報》（The Times）和《商業內幕》（Business Insider）網6日報導，隨著塔利班攻佔龐吉夏，也鞏固了他們對阿富汗的掌控。

在當地《泰晤士報》記者羅以德（Anthony Loyd）說，他看到塔利班用美國「絕世手銬公司」（Peerless Handcuff Company）所製造的手銬，帶走一名「阿富汗全國抵抗陣線」（National Resistance Front of Afghanistan，NRF）的囚犯。

此外，塔利班在龐吉夏（Panjshir）省廣泛使用突擊步槍，悍馬車和裝在Ford Ranger皮卡車上的機關槍。美軍如今已按照美國總統拜登的指示，在911恐攻20周年紀念前，完全撤出阿富汗。

然而，美軍留下了如槍枝，悍馬車和C-130H運輸機、CH-46「海騎士」（Sea Knight）直升機、A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕型攻擊機、MD-530直升機和UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機等許多軍機。但美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）8月底強調，美軍在離開阿富汗前，已癱瘓了150軍車和軍機，讓它們無法再使用。