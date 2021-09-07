台灣好不容易從三級警戒降回二級，卻又面臨Delta變異株擴散的危機。有網友在PPT上發起討論「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」許多網友消極表示，「封完清零，之後還是再進來」。

一名網友於PTT發文表示，Delta來勢洶洶，因為上次疫情爆發，政府愛封不封，又晚幾天才封，一搞就是好幾個月，磨去多數民眾的耐性，直言「真的覺得很煩」。並詢問大家是否贊成立刻升四級緊戒14到21天，比上次再更嚴格、禁止非必要外出、禁止內用並且全面停班停課，一次做掉Delta病毒？

貼文一出引起熱議，有網友表示贊成，「我贊成，但政府不敢」、「病毒共存的前提是完整疫苗覆蓋率要夠高，台灣目前的完整疫苗覆蓋率不到三成，是要共存什麼？」、「贊成，台灣禁得起幾次三級這樣搞？」。

許多網友則是對政府防疫的無能感到無奈，「之前大爆發達到四級標準也沒封城，硬是拖了三個月餐飲業死一片」、「沒用啊，機師還是會一直進出」、「封完清零，之後還是再進來」、「照這種邊境管制靠自律的，你清零之後又放毒，沒完沒了」、「智障政府封也沒用，一直放毒封心酸」、「機師政策不改，封在久還是破洞」、「餐飲服務觀光業超可憐，犧牲他們換取特定產業安全」。