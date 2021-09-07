新北幼兒園群聚案的基因定序明天出爐！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上表示，病毒定序上確定不是Alpha，Delta的可能性很大，引發網友熱議，不少人嚇歪直呼，幼兒園是蟲洞嗎？如果確認是Delta的話，搞不好馬上又升回去三級警戒了，看來學生又要放假了。

一名網友今在PTT上發文表示，針對新北板橋幼兒園群聚感染，指揮中心說，整體的方向指向Delta或其他變異株，雖然定序的結果還沒有出爐，但看到恐是Delta的說法，真的怕爆了。

貼文引起網友熱烈討論，「X，到底哪裡來的？幼兒園是蟲洞？」、「幼稚園是有蟲洞還是土裡能種出來」、「 Delta的話，保重，搞不好馬上三級」、「 台灣又開蟲洞啦」、「新北又要禁止內用了嗎？」、「幼兒園竟然有蟲洞，小朋友鬆懈了」、「慘！排除是Alpha，剩下的機會太不妙了」、「跟5月時很相似啊！繼續三級，學生放秋季假囉！」

不過，也有網友樂觀地說，現在也還沒確定就是Delta變異株，不是有家長是從埃及回來的，也有可能是感染到其他的變異株。