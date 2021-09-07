星座運勢網站「星座漫畫」點名，巨蟹座、處女座、水瓶座、獅子座、雙魚座的人天生擁有玻璃心，他們只要受到一點刺激就很容易心情低落，總要花許多時間平復心情，心理方面顯得非常脆弱。

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座很需要安全感，雖然平常總是擔任照顧者的角色，讓周遭的人感覺很溫暖，不過心思細膩的他們其實非常脆弱，如果得不到預期的反應就開始反省自己，不用他人指責就已經遍體鱗傷。

▍第四名：處女座

處女座對自己要求非常嚴格，希望自己凡事都能盡量做得完美，不給人挑剔的機會，但是如果有人對他們做的成果挑三揀四，會讓他感覺非常受傷，感覺自己整個人都被否定了。

▍第三名：水瓶座

水瓶座的生活哲學就是與世無爭，每天都過得無憂無慮，不想花心思處理任何複雜麻煩的事情，一旦有人狠心摧毀他的寧靜，使他平靜的生活掀起波瀾，他會難以接受，就算能夠因此成長，他依然會久久難以平復心情。

▍第二名：獅子座

獅子座充滿自信，自尊心很強，非常好勝，但也因為如此早就一顆易碎的玻璃心，只要讓他覺得丟臉，或是被在乎的人忽視，都會讓他痛苦不已，對他們來說沒面子是非常嚴重的事。

▍第一名：雙魚座

雙魚座很需要在乎的人鼓勵自己，如果沒有獲得足夠的支持，讓他們感覺不被肯定，他們就會否定自己存在的價值，生活態度變得非常消極。他們很在乎旁人的想法，如果被討厭了，他們會深深的反省自己，認為自己做得不夠好，感到異常的低落和傷心。