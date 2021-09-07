禾浩辰甜蜜同居蔡凡熙。（羚邦集團提供）

禾浩辰甜蜜同居蔡凡熙。（羚邦集團提供）

禾浩辰甜蜜同居蔡凡熙。（羚邦集團提供）

《我家浴缸的二三事》前導海報曝光。（羚邦集團提供）

由禾浩辰與蔡凡熙主演最養眼的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》，劇中兩人甜蜜「同居」； 劇中蔡凡熙飾演無藥可救的孬孬⾼中⽣趙龍杰，總是逆來順受⾯對要求不敢拒絕，直到有天莫名遇上美男魚仁宇(⽲浩⾠飾)，不但霸道強行入住龍杰家，還⼀試成主顧，兩人同居生活就此展開。蔡凡熙笑說，得知人魚是禾浩辰飾演時非常失望：「我想像的美人魚就是金髮碧眼的辣妹，超可惜這次竟然是雄壯威武的壯男。」

製作方選在9月7日禾浩辰生日這天正式曝光前導海報，31歲生日的禾浩辰許下生日願望，希望疫情快過去，大家都身體健康平安，作品都有好成績。蔡凡熙也獻上祝福：「祝福老哥生日快樂，希望有朝一日我能跟你一樣壯。」

除了戲中甜蜜同居，戲外兩人互動也不遑多讓，禾浩辰透露他們從表演課就打得火熱，甚至拍攝期間都住在同一間飯店，彼此住得很近，經常互串門子。問起若住在一起，禾浩辰表示會很開心有蔡凡熙這個超強打遊戲夥伴，可以一起窩在家破關不出門。而蔡凡熙則曝若跟禾浩辰住會變很胖，「因為他很愛下廚，和他住一起會一直有食物可以吃，也因為他潔癖很嚴重，所以不用我動手房子就會很乾淨」。

兩人認識許久又曾為同門師兄弟，卻是第一次合作，禾浩辰透露喜歡蔡凡熙雖然看似孬孬的，但一喊Action就會全力以赴，完全就是趙龍杰（劇中角色）本人。蔡凡熙則表示：「跟熟悉的人合作會有一種安心感，而且想要討論的事情也不會綁手綁腳，可以直接大膽詢問，很棒的感覺。」

過去兩人都曾在在學時期與朋友同居經驗，也特別注重清潔衛生，蔡凡熙透露很怕遇到那種吃完東西不洗碗，或是馬桶上有尿漬。

首次曝光的前導海報由新銳設計師張溥輝＠www.ddd.pizza設計，他分享海報設計起源於總是在各種神話、寓言故事裡聽到人魚這個物種，伴隨想像人魚出現的畫面是在博物館、生物樣本中，因此決定使用生物圖鑒的風格，來表現劇中角色的奇特設定，再透過拼貼的方式，讓前導主視覺有了一種雜誌封面般的青春校園氛圍。