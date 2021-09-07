蝦皮購物節的「9.9超級購物節」自上周暖身開跑以來，訂單量已較去年同期增長了30%，後天9日終於正式迎來活動高潮，不僅準備了總價值超過百萬元的「超級豪禮免費送」，更加碼每人6張最低0元免運券、攜手百大品牌夯品接力下殺1元起、商城85折券等，並祭出刷卡最高20％回饋優惠，蝦皮購物也預計99當天的銷售成績，將較去年衝出強勁的增長。

蝦皮購物明（9日）搶先全台電商開賣Razer Opus x 寂星鯊 x 無線耳機，原價3190元，9日當天凌晨0點到2點祭限定使用的商城85折神券。（蝦皮購物提供）

今年蝦皮購物就特別在「9.9超級購物節」祭出6重優惠，首先先於99當天帶來每人1張前15分鐘限定的0元免運券、5張全日99元免運券，而預領的免運券將於99當天中午12點自動歸戶、先用先得，再加碼送蝦幣100%回饋神券、最高回饋100蝦幣，再祭9日當天凌晨0點到2點期間限定使用的商城85折神券，全台電商首賣的Razer Opus x 寂星鯊 x 無線耳機，或是蘋果MacBook Air M1 13吋筆電等均可使用，最高現折2000元。

蝦皮購物「9.9超級購物節」祭Apple iPhone 12 Pro，9月9日凌晨0點限時下殺，原價3萬3900元，優惠價1萬5999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」祭Nintendo Switch電力加強版＋健身環組合，9月9日晚上10點限時下殺，原價1萬2330元，優惠價8999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」祭Roborock S6 MaxV 石頭掃地機器人，9月9日凌晨0點限時下殺，原價2萬4999元，優惠價9999元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮購物也在9日凌晨0時起，於各個指定時間推出限定的1元瘋搶商品，如理膚寶水B5 全面修復霜5件組、adidas男短袖上衣通通1元搶，另外還有像iPhone 12 Pro、Roborock S6 MaxV 石頭掃地機器人、Nintendo Switch電力加強版＋健身環組合等人氣夯品下殺4折起；本月也同步攜手23家銀行合作推出刷卡優惠，最高享20%回饋，15日前下單使用台北富邦信用卡付款，單筆刷卡滿千元並登錄即回饋百元刷卡金，9月新開戶再限量加碼回饋百元，而99當天刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，最高享15%蝦幣回饋、30日前於蝦皮購物累積刷卡消費滿萬元即享500蝦幣回饋。

蝦皮購物「9.9超級購物節」祭理膚寶水B5 全面修復霜5件組 ，原價716元，9月9日中午12點限時1元瘋搶。（蝦皮購物提供）

而且為了迎合最近炎熱的天氣，更特別推出「9元飲品全台喝」，明日凌晨0點加碼迷客夏、貢茶、圓石禪飲、teabar最低9元開搶以外，指定時間不限金額下單再登記，即抽總價值破百萬元的超級豪禮，明天下單不限金額，抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費1日開，另指定時段下單再抽AirPods Pro、價值3萬9900元Apple 13吋MacBook Pro等禮物，同時下單後選擇4大超商取件，並順利完成訂單，按下單時間順序即有機會獲得各超商的人氣飲品。