因應疫情衝擊百工百業，行政院規畫將發放五倍券等振興券，相關預算預計本周四行政院會討論，據悉，五倍券相關預算約1200億元，若通過後將送立法院審議。至於近期疫情有升溫趨勢，發放五倍券恐有群聚疑慮，是否影響五被券發放時程，行政院官員今表示，相關部會密切關注疫情發展，截至目前五倍券仍規畫10月初上路發放。

行政院規畫五倍券額度為5000元，紙本一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元；預定9月下旬開放登記預約，10月初正式開放領取，最快有望在國慶連假前上路。

紓困振興特別預算總額上限為8400億元，目前仍有約1600億元額度，行政院預計本周四討論紓困振興特別預算追加案，據悉，五倍券部份約1200億元，同時會提出其他相關防疫預算，但會保留部分餘額，以備不時之需，相關預算項目、金額將在本周四院會後對外說明。

對於近日本土案例增加，疫情有上升趨勢，是否影響五倍券發放時程，行政院官員表示，疫情起伏，相關單位持續密切關切疫情發展，確認是否在可控制範圍內，截至目前為止，五倍券仍會朝原先規畫進行，預計10月初上路發放。