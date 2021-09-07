苗栗縣政府第2屆苗栗青年社團才藝徵選，活動記者會由「舊匠」樂團熱鬧開場。（謝明俊攝）

苗栗縣政府勞青處長彭德俊說明活動內容。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦第2屆苗栗青年社團才藝徵選，縣長徐耀昌主持啟動儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣舊匠樂團為縣府苗栗青年才藝徵選活動演唱。

苗栗縣政府為鼓勵縣內青年勇敢展現各類才藝，讓各界更能看見苗栗青年各方面優點，繼去年舉辦第1屆青年才藝徵選後，今年在疫情稍解的情況下，繼續舉辦第2屆才藝徵選，凡是縣內高中職以上及大專院校的學生社團，都可報名參加，將選出12組隊伍，另由縣府規畫展演活動，向各界推銷苗栗青年的活力。

這項名為「I CAN I SHOW」青年社團才藝徵選活動，邀選對象以苗栗縣內的高中職及大專院交為主，期望以徵選及後續安排展演活動，讓苗栗青年的活力讓大家都能看見，鼓勵具有潛力的後起之秀，提供一個發展空間及機會，讓苗栗青年有更多元的發展。

縣府勞青處表示，去年縣府舉辦了第1屆「苗栗青年SHOW TIME」青年社團才藝徵及展演活動，共有30組隊伍報名，最後徵選出12組優秀學生隊伍，個個實力堅強，並曾在青創成果展、跑酷越野障礙賽及聖誕節活動中亮相，獲得與會民眾熱力肯定，因此，縣府為持續挖掘苗栗未來之星，繼續推動第2屆青年社團才藝徵選，提供青年學生們揮灑熱情的表演舞台。

勞青處指出，今年才藝徵選活動分為2個階段，徵選以現場表演方式評選，目前暫定於10月30日在國立聯合大學二坪校區大禮堂舉行，將聘請專業評審百萬點閱率網紅Miss Ga 嘎老師，網紅小熱唱、藝人團體五堅情小賴負責評分，經評審後選拔出12組隊伍參加展演，其中前5組高分隊伍為特色社團。

活動報名時間自即日起至10月15日止，採網路或是紙本報名，後續將另行規畫3場次展演，12組入圍隊伍每場次擇8組展演，並提供出演費，每組團隊每場8千元，入選特色團隊則為1萬元，縣府歡迎各學生社團踴躍報名。

7日縣府特別為活動舉辦記者會，並請來苗栗本地知名天團「舊匠」演唱熱情歌曲，參與主持啟動儀式的縣長徐耀昌聽完舊匠預定的2首歌曲後，情不自禁地要求再來一曲安可曲，讓現場氣氛熱烈萬分。