新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝）

新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝）

新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝）

新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫，周圍都可看到濃煙直衝天際，消防局獲報派員前往灌救，所幸無人員傷亡，約30分鐘將火勢撲滅，但倉庫已付之一炬，詳細起火原因待進一步釐清。