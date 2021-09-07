石門老梅倉庫突竄大火 濃煙直衝天際無人傷亡 15:582021/09/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝） 新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝） 新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫。（翻攝） 新北市石門區老梅綠石槽停車場旁倉庫今（7日）下午2時許突然起火燃燒，火勢燃燒猛烈，火舌瞬間吞噬整間倉庫，周圍都可看到濃煙直衝天際，消防局獲報派員前往灌救，所幸無人員傷亡，約30分鐘將火勢撲滅，但倉庫已付之一炬，詳細起火原因待進一步釐清。 #倉庫 #濃煙 #直衝 #天際 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 條子鴿出書爆所長塞錢 警界傻眼：你那時根本不在派出所 - 社會 當兵僅6個月就開戰鬥機？條子鴿「顯赫經歷」再惹議 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 要錢不要命？員警跨坐3米高架橋護欄抓超速 身份曝光 - 社會 22歲台捷混血女模輕生 夫遭控施暴、吃軟飯6點聲明回應 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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