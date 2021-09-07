17歲就參加甄選被發掘簽下的女星蘇晏霈，擁有甜美陽光外型，在本土劇圈耕耘多年，深獲觀眾喜愛，近來更接拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》，擔任第二女主角，拓展演藝事業版圖，人氣直線上升中，而她經常透過社群跟粉絲分享生活，最近蘇晏霈po文透露去接種AZ疫苗，曝光施打後自身的狀況，坦言辛苦整整倒在床上兩天。

台灣經歷三級警戒，如今雖然本土疫情已經趨緩，但變種病毒來勢洶洶，一個不慎很可能又要面臨困境，不可不防，而除了全民繼續堅持防疫守則外，積極拉高全台疫苗施打率，也是當務之急，「本土劇女神」蘇晏霈基於保護自己也保護他人的心態，昨(9/6)在臉書po文透露，自己已經接種疫苗，打的是AZ。

蘇晏霈在po文中表示，接種AZ疫苗已經有3天了，同時公開了打針當天以及現在的照片，表示她打了AZ之後副作用頗強烈，「躺在床上蓋著厚棉被，發冷又發燙了兩天」，直到第三天較為清醒，才終於給自己拍了張照。

照片中，已打完針3天的蘇晏霈，還沒離開床舖，躲在厚棉被裡自拍，眼神明顯迷濛，躺床自拍照相當唯美，但這幾天卻是過得很苦，她表示一直到現在身體狀況才恢復一些，「只有躺到渙散、頭髮出油邋遢了一點點，謝謝粉絲們、朋友滿滿的關心」，文章一po出，就有許多星友前來留言關心，包括Gigi(林如琦)、白家綺、許富凱，都要她不要逞強再多休息一下，叮嚀她要好好補充維他命，而看她施打AZ後副作用如此劇烈，吳東諺則笑虧：「年輕人認證標章」，此事引發了網友議論。