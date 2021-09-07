桃園市龍潭警分局聖亭派出所員警６日晚間巡邏時，有超商店員主動遞上3000元現金，表示有客人領錢時忘記取走，卻等不到失主回來，警員劉立夫及陳郁安調閱監視器找到黃姓失主，他也是到員警上門才發現丟了錢，直呼好感謝。

拾得人郭姓店長說，因在店內整理貨架及防疫環境清潔消毒，在提款機旁發現有一疊紙鈔現金，在櫃台等候失主是否會返回店內找尋，遲遲不敢下班，剛好遇到警方巡邏，只能請員警協助找失主。

熱心的員警受理後隨即向店家調閱監視器，由於無法確定詳細的遺失時間，只好將影像全部備份並且逐一過濾清查，過程中發現1名中年男子從超商門口走進店內後先至櫃台領取包裹，員警再從超商影像去比對，研判應該是該名男子將現金遺留在店內。

事後警方向店員查詢得知取貨人姓名，經電腦查詢比對後該同名同姓就有100多筆資料，仔細看發現其中有1位是居住於桃園市龍潭區的民眾，確認身分和住址並查出住家電話，未料電話卻始終沒人接聽，只好開著巡邏車前往了失主住家。

員警剛下車就碰巧遇到失主黃男，他看到警方上門一臉茫然，經警方告知原因後，立馬檢查個人皮夾才發現自己提完款後雖有將提款卡取回，但未忘了將現金放入皮夾，警方為求慎重，有向該男詢問提領方式和出示提款證明，經確認無誤才請該男子至派出所領回。