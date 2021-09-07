近來不少國家開打第3劑新冠疫苗，但我國疫苗覆蓋率僅4成多，仍有5成民眾連第1劑都還沒打到，且12歲以下兒童仍無法打疫苗。冬天將至，醫師呼籲小心「免疫負債」來襲，無論大人小孩都應該接種流感疫苗，研究顯示可降低24％新冠肺炎感染率，萬一不幸感染，中風及住進加護病房的風險較低。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民指出，近兩年因為疫情影響，很多病毒都沉寂了，但不可能永遠不感染，長期處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，水痘、上呼吸道病毒、麻疹等疫情可能捲土重來，冬天到來之際更要小心防範。

英國研究指出，同時感染新冠肺炎和流感，死亡率是常人的2倍以上，但目前12歲以下仍無新冠疫苗可打，黃立民建議，不管有沒有打新冠疫苗，所有人都應接種流感疫苗，達到家庭內的群體免疫效果。他引述美國密西根400萬人研究指出，施打流感疫苗可有效降低新冠肺炎感染率24％；邁阿密研究結果顯示，施打流感疫苗可降低新冠肺炎患者重症、中風、敗血症及深部靜脈栓塞風險。

和新冠疫苗不同的是，流感疫苗只要年滿6個月皆可接種，但目前國內僅針對50歲以上、18歲以下提供公費接種，而19至49歲族群需自費接種。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，中壯年族群新冠疫苗接種順序相對慢，如果打不到第2劑甚至打不到第1劑，在冬天來臨之際，建議照時間先接種流感疫苗。

目前國內新冠疫苗和流感疫苗接種需間隔7天，但黃立民指出，美國和歐盟都已經建議「同時打」，他認為流感疫苗已有多年接種經驗，疫苗不良反應大概都很清楚了，請專家判斷都是可以判斷得出來，不至於和新冠疫苗不良反應混淆。

新北幼兒園群聚事件持續擴大，民眾關心是否會優先安排幼兒接種流感疫苗，衛福部長陳時中今被問及此事時表示，流感疫苗會依據本來的時序來施打，但他認為，施打流感疫苗和新冠肺炎疫情控制「沒有很大的關係」。