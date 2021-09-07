據衛福部統計，2020年台灣兒少受虐人數高達1.2萬多名，創近年新高，而通報來源了解來自教育體系通報佔整體4成，但數據顯示歷年6歲以下學齡前受害者約佔2成多。家扶基金會觀察發現，遭受不當對待之兒少容易出現自卑、退縮、經常性焦慮、抗壓低、罪惡感等狀況，身體的傷口可能會痊癒，但心裡傷痕能否復原將是漫漫長路。

據統計指出，去年兒童少年保護受虐類型以「身體虐待」佔25.16％居首位，「性虐待」15.62％則佔第二。在兒少受虐案件中，屬「(養)父母」施虐即近半數，意謂施虐者多數為孩子實際生活上的照顧者；如再加上受虐者屬「學齡前」兒少約2成的比例，這些孩子主要活動範圍與接觸者皆以「家內」為主，本無自我保護能力且在「家外」的第三方監督力量較難觸及，保護網相對薄弱下，照顧者即是施虐者，孩子受虐狀況將更難被察覺。

如年幼的小芽（化名）患有罕見疾病，常無意間撞倒東西、打翻水杯，連撕貼膠帶都難如登天。家人缺乏耐心照顧，更慣以打罵方式教導，小芽身體有明顯傷痕、內心退縮害怕，接受多次心理創傷復原治療後，才慢慢打開心房。某天，小芽花了好多時間，做了一個漂亮鞭炮要送給曾經一聽名字就讓他全身顫抖的爸爸，無聲地表達了對家的渴望。

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