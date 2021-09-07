宜蘭縣雖然維持45天零確診，但今天（7日）宜蘭縣舉行防疫記者會，說明新北市幼兒園群聚案中案16143，該案父母曾經開車載他到宜蘭的足跡，縣長林姿妙也宣布，即日起公共場所宜蘭縣全面禁止烤肉。

案16143是不滿5歲幼童，9月5日中午12時至下午1時該案父母開車載他前往蘇澳計程車博物館（蘇澳鎮中山路2段162巷2號）參觀，下午1時45分至2時15分到羅東鎮摩斯漢堡（羅東鎮興東路13之1號）用餐，衛生局已請該博物館、商家停業3天，徹底消毒及安排全體工作人員接受篩檢。

衛生局表示，在前述時間去過這些地方的民眾，如出現任何症狀或有疑慮，請至社區篩檢站接受篩檢。

因中秋節即將來臨，林姿妙宣布，即日起不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動，但民眾自行在家烤肉，不在限制之列，不過，對象仍須以同住家人為原則，並且落實防疫相關規定。

衛生局長徐迺維表示，禁止公共場所烤肉的目的，就是降低與不特定人士近距離接觸的機會，因此鄰近道路的騎樓也是禁止烤肉，但如果騎樓沒有鄰近道路、自家庭園內是不在禁止之列。