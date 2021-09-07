桃園大溪月眉休閒農業區打造繽紛貨櫃屋遊客中心啟用。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區月眉休閒農業區畫定至今成立3年，市府打造色彩繽紛遊客服務中心7日揭牌，可提供遊客購買農特產品、租借腳踏車及觀光旅遊推廣等，桃園市長鄭文燦說，月眉休閒農業區擁有豐富的人文歷史及農業資源，以發展食農教育為理念，各業者亦積極籌設休閒農場與民宿，致力打造月眉成為食農及環境教育典範。

鄭文燦表示，大溪月眉休閒農業區每年舉辦桃園花彩節吸引眾多遊客，決定利用大漢溪右岸的公有土地，以貨櫃屋形式打造嶄新的「月眉休閒農業區遊客服務中心」，標誌未來月眉休區發展體驗式農遊，並串聯周邊山豬湖生態公園、大溪老街、中庄生態池等景點，結合農事體驗、花彩節、農產品行銷增加收益，也讓孩子們多接近泥土、接近農業。

他也說，大溪區目前已有月眉、康莊2大休閒農業區，中庄、百吉、草嶺溪等地點也正積極爭取畫設，各個休閒農業區都有不同特色，展現休區農業魅力。

大溪區長陳嘉聰表示月眉休閒農業區遊客服務中心」耗資520萬元，以重複使用的環保貨櫃屋建造，由3個小貨櫃、1個大貨櫃，加上鋼結構堆疊而成。外觀採用親子插畫風彩繪，是家庭遊客拍照打卡最愛，2樓觀景台則可遠眺大漢溪湖光山色，未來遊客中心將進行農產品展售、推動食農教育，並舉辦常態性活動以增加觀光人次。