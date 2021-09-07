鼻毛太長、外露，總讓人感覺觀感不佳，但大多數人不知道該如何整理，就會自己在家裡拿鑷子，甚至是直接用手拔掉，不過近日英國一名醫生拍片警告「千萬不要亂拔鼻毛」，否則將會有感染風險，嚴重的話還可能引起腦膿瘍，後果不堪設想。

根據《太陽報》報導，英國國民保健署（NHS）醫生拉吉（Karan Raj）時常在社群平台上分享健康知識，日前他在Instagram上傳一段短片，警告大家千萬不要隨便亂拔鼻毛，否則很可能會引來不堪設想的後果。

拉吉解釋每個人的鼻毛都分為2種，一種是細小的纖毛，專門過濾黏液並將黏液送往喉嚨後方，最後抵達胃部，另一種則是比較「粗壯」的鼻毛，專門阻擋巨大的顆粒，防止它們進入喉嚨；而這2種鼻毛就像是鼻子的柵欄一樣，可以攔住許多跟隨空氣進入呼吸道的灰塵、細菌和病毒，並讓它們和鼻腔裡的液體結合成為鼻屎。

而大腦中存在著一個「危險三角地帶」，在這裡將血液帶離鼻子的靜脈，會和將血液帶離大腦的靜脈匯合，如果從鼻腔進入的細菌藉機跑到大腦中，就會導致大腦發炎，甚至引發腦膿瘍（Brain Abscesses），這是一種危險且致命的感染性疾病，雖然非常罕見，但仍會為免疫系統比較弱的人帶來嚴重的後果。

此外因為鼻腔離腦部很近，如果拔鼻毛後不幸感染，很可能會引起毛囊炎、鼻竇炎，甚至是腦膜炎，雖然機率不高，但還是建議大家最好以修剪代替拔除，降低感染的風險。