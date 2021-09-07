金門縣學生施打疫苗資料照片之二。（縣府教育處提供）

金門縣府規畫滿12歲至未滿18歲學生接種BNT疫苗，9／9至9／13將由學校發放〈接種意願調查書〉給學生及家長，9／14至9／16日造冊，最快於9／23中秋連假起開打。

縣府說明，目前規畫是最快於9／23入校施打（高中職及國中）或至醫療院所（滿12歲之國小生）接種，但實際時間仍以中央疫苗運達為準，提醒家長和同學依學校、衛生所通知時間施打，不用上1922「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約。

教育處進一步說明，此次BNT疫苗施打對象為「滿12歲至未滿18歲之學生」，接種順序為「高中學生優先，再施打國中生及滿12歲國小生」，預計接種方式為(1)高中職及國中由各鄉鎮衛生所入校施打。(2)2021年9月1日前滿12歲國小生因人數較少，金城鎮衛生所將會直接聯繫家長和學校通知學童前往施打。

如未能於學校接種疫苗之學生，也可由學生及家長逕至「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記及選擇醫療院所預約接種疫苗，並持意願書至醫療院所接種疫苗。

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