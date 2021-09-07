台東縣有檢舉達人靠檢舉亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣汁，於去年領取高達百萬獎金。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

為維護環境整潔，台東縣政府於2003年起鼓勵民眾檢舉亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣汁的惡習，18年來已裁罰1萬7763件、開罰逾2000萬元。台東縣環保局表示，有檢舉達人去年最高領取107萬元檢舉獎金。

環保局調查發現，檢舉項目亂丟菸蒂就占了6成以上，顯見癮君子抽完菸後，隨意亂丟菸蒂的習慣仍多，尤其汽、機車行進道路或停等紅燈時，隨意亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣汁比例高。環境稽查科長林世銘說，尤其菸屁股是最難分解，也是易造成排水堵塞的汙染物之一，每年舉辦環境清潔活動，菸蒂成為撿拾最多的垃圾。

然而，檢舉獎勵金自2020年2月起由罰鍰的60％降低為30％，不過，民眾仍踴躍檢舉，林世銘表示，2019年有人領到67萬4000餘元檢舉獎金，2020年最高更有人領到107萬6000多元。

環保局表示，亂丟菸蒂或亂吐檳榔渣汁，是違反廢棄物清理法第27條第1款或第2款規定之環境汙染行為，得依廢棄物清理法第50條第3款規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲大家一起發揮公德心，改正亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣汁的惡習，民眾可透過電話089-221999或公害陳情網頁https：／／ww3.epa.gov.tw 等管道報案。