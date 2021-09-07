禾伸堂8月營收月減3.65％ 16:222021/09/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結8月份合併營收約為新台幣（以下同）14.42億元，較去年同期增加8.67％，但是較上月減少3.65％。 累計1~8月合併營收約為117.49億元，較去年同期增加25.08％。 TPK-KY 8月營收月減13％ 《電腦設備》宜鼎8月營收年增月減 前8月成長35.37％ #禾伸堂 #合併營收約 #較去年同期 #月營收 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》智邦8月營收今年高 400G出貨助升H2毛利率 10:022021/09/07 財經 《半導體》旺宏8月營收創次高 前8月登高 15:082021/09/07 財經 《電子零件》致伸前8月營收年增8％ 泰國自建廠4Q底進駐 09:112021/09/07 財經 《電腦設備》缺料衝擊 光寶科8月營收月減1％ 08:372021/09/07 財經 《半導體》景碩8月營收登峰 Q3旺季拚再創高 08:202021/09/07 財經 《半導體》華邦電8月營收次高 前8月新高 16:332021/09/07 財經 《半導體》矽格8月營收再登高 布建成長新動能 08:202021/09/07 財經 《半導體》京元電8月營收續攀峰 Q3拚創高 08:202021/09/07 財經 智邦8月營收寫歷史第四高 12:352021/09/07 財經 《半導體》長科＊8月營收再創高 股價漲多沒跟上 12:352021/09/07 財經 看屋人潮回來了 海悅8月營收直逼4億元 16:092021/09/07 房市新訊 財經熱門新聞 高端喊話明年要賣1億劑 美媒點破2大障礙待解決 - 財經 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 花旗出新招 消金執照打包賣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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