大陸外交部7日召開例行記者會。針對記者提問，有印度媒體報導，塔利班擬將阿富汗最大空軍基地交大陸使用。對此，大陸外交部回應，純屬假消息。

據印媒報導，塔利班計劃將阿富汗巴格拉姆空軍基地使用權移交給大陸用於行動需要，大陸、阿富汗之間正就相關事宜展開討論。對此，大陸外交部發言人汪文斌今回應，「這純屬虛假消息」。