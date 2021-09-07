塔利班擬將阿富汗最大空軍基地交大陸使用？ 陸外交部：假消息 16:112021/09/07 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部7日召開例行記者會。針對記者提問，有印度媒體報導，塔利班擬將阿富汗最大空軍基地交大陸使用。對此，大陸外交部回應，純屬假消息。 據印媒報導，塔利班計劃將阿富汗巴格拉姆空軍基地使用權移交給大陸用於行動需要，大陸、阿富汗之間正就相關事宜展開討論。對此，大陸外交部發言人汪文斌今回應，「這純屬虛假消息」。 疫情擴大雙北先升級？ 侯友宜：中央會有全盤思考 前後腳！英國高級氣候官員也訪陸 #大陸 #空軍基地 #阿富汗 #塔利班 #假消息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》台灣別當代戰卒子（龐建國） 08:412021/09/07 海納百川 NBA》美媒預測多樁交易案 班西蒙斯與麥科倫互換東家 11:012021/09/07 體育 《半導體》外資升評比讚 世芯-KY重登800元 11:102021/09/07 財經 塔利班宣稱攻陷反抗軍最後據點 04:102021/09/07 話題觀察 網路流傳停課假名單 侯友宜：不實訊息將送交警方偵辦 15:362021/09/07 生活 北交所 可望緩解外資監管憂慮 04:102021/09/07 產業財經 港股早盤升239點 科技指數上漲 11:032021/09/07 財經 社評／台灣沒有和大陸單獨一戰的能力 04:102021/09/07 焦點新聞 北京政府否認建議國企入股滴滴 11:502021/09/07 財經 布林肯抵達杜哈 將與卡達就阿富汗危機對話 03:432021/09/07 國際 塔利班攻下阿富汗最後一省 美製武器、手銬幫大忙 15:282021/09/07 軍事 兩岸熱門新聞 俄欲再出售或授權陸改造蘇35戰機 美媒：陸購國產戰機更優 - 兩岸 塔利班擬將阿富汗最大空軍基地交大陸使用？ 陸外交部：假消息 - 兩岸 人民幣國際化再下一城 本幣結算「朋友圈」擴至10國 - 兩岸 - 旺報 神秘飛翼戰機現身南海菲國空軍攔截 網民熱議陸轟20試飛 - 兩岸 殲20戰機黃金搭檔攻擊11無人機 陸隱形利劍呼之欲出 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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