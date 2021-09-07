新竹縣市首長聯合拋出縣市合併升格話題，引發熱議，彰化縣長王惠美對此表示，台灣很小、交通便捷，早已形成一日生活圈，如何讓縣市均衡發展才是重點，而非一味追求升格直轄市。

新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科，近日共同拋出新竹縣市合併升格直轄市議題，引發各界熱烈討論；不過新竹縣市人口總計未達百萬人，依現行地方制度法規定，直轄市人口基本門檻為125萬人，距離升格門檻還有一大段距離。

內政部今天雖已公開出面回應，新竹縣市人口數還不夠升格；但話題仍引發熱烈討論，讓全縣人口逼近126萬的「百萬大縣」、「準第七都」的彰化縣，面臨「被超車」的疑慮，王惠美對此強調縣市均衡發展，比各縣市一味爭取追求升格來得更重要。

王惠美說，台灣就這麼小，早就形成一日生活圈，實際上應該每個縣市都可以算是「都」了，如何在人力、財力各方面，都能均衡分配、發展才是最重要。

她強調，根據中央統籌分配稅款分配辦法，現在65％的資源都集中在各個直轄市，剩下的其他縣市，大家都只能苦哈哈的等著去分配那35％，她認為應該是要去思考，如何讓大家都能夠很均衡、平均得去發展，而不是一味的去講、去追求誰要先升格什麼都。