財政部今日公布8月出口情形，金額達到395.5億美元，創歷史單月新高，較去年同期增加26.9％，累計1到8月出口2844.2億美元，較去年同期增30.9％。

8月進口為360.8億美元，也同樣創歷史單月新高，較去年同期增加46.3％，累進前8月進口2432.1億美元，較去年同期增32.5％。

8月出超34.8億美元，較去年同期減30.2億美元，累計前8月出超412.1億美元，較去年同期增加74.4億美元。

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