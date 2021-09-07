8月出口金額395億美元 創歷史新高 16:172021/09/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布8月出口情形，金額達到395.5億美元，創歷史單月新高，較去年同期增加26.9％，累計1到8月出口2844.2億美元，較去年同期增30.9％。 8月進口為360.8億美元，也同樣創歷史單月新高，較去年同期增加46.3％，累進前8月進口2432.1億美元，較去年同期增32.5％。 8月出超34.8億美元，較去年同期減30.2億美元，累計前8月出超412.1億美元，較去年同期增加74.4億美元。 智邦8月營收寫歷史第四高 《電腦設備》勤誠8月營收9.22億元 單月歷史新高 #8月 #較去年同期 #創歷 #單月新高 #2億美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《造紙股》榮成8月獲利近11月低點 前8月續創同期次高 10:532021/09/07 財經 看屋人潮回來了 海悅8月營收直逼4億元 16:092021/09/07 房市新訊 鴻海8月營收 今年來首度雙減 04:102021/09/07 財經要聞 台塑四寶 8月業績催油門 04:102021/09/07 財經要聞 《半導體》華邦電8月營收次高 前8月新高 16:332021/09/07 財經 《其他電子》勤凱8月合併營收月減0.04％ 歷史次高 08:202021/09/07 財經 股神巴菲特今年大賺20億美元 竟是買了這檔股票 11:252021/09/07 財經 《半導體》京元電8月營收續攀峰 Q3拚創高 08:202021/09/07 財經 聯電營收 8月好猛 04:102021/09/07 財經要聞 漲價、出貨放大 永光、材料8月業績攀高報喜 15:422021/09/07 財經 Fed主席鴿派言論發酵 美國股票資產淨流入創6月來最大 11:102021/09/07 財經 財經熱門新聞 高端喊話明年要賣1億劑 美媒點破2大障礙待解決 - 財經 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 花旗出新招 消金執照打包賣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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