清華大學長期投入原住民族科學教育，2019年設立全台第一所原住民族科學發展中心，如今更為中心打造一座結合原住民族傳統竹工藝與現代化鋼構的竹屋。竹屋建築工程7日開工，多位原住民族耆老及原住民族立委高金素梅都來祈福致賀，盼望竹屋明年夏天落成後，除經常性舉辦原住民族科普活動與展覽，更成為重要的世界南島語族科學教育與科學傳播的研究教學基地。

清華大學推動原住民科學教育已有25年，首創以原住民傳統文化智慧為基礎發展科學研究與教育實踐，經過長時間的籌備，在2019年正式成立原住民族科學發展中心，2021年更在教育部與原民會支持下，投入4400萬元搭建竹屋。原住民族科學發展中心主任傅麗玉指出，具原住民族特色的竹屋座落於清華大學校本部教育館後方，使用的建材桂竹全都從新竹縣尖石鄉就地取材。

傅麗玉特別感謝此次負責設計監造的建築師林志成，為了打造符合建築法規，又能展現原民特色的竹屋，特別與原住民族耆老、竹屋達人、竹建築專家共同研發出結合竹材與鋼構的全新建築工法。

清華大學校長賀陳弘表示，原住民族的豐富文化藝術眾所周知，但同樣重要的科學智慧卻常被忽略，他希望清華原民科學中心的設立，能深入探究原住民族的生活智慧，從新的角度找到解方，也找到未來的希望。

許多原住民族的智慧因沒有文字記錄而無法留下，立委高金素梅致詞時說，如今有原民科學中心傳承，希望未來每一個部落小孩都能以身為原住民為榮。她呼籲將原住民族的語言、文化、科學列入中小學新課綱，也期盼清華大學在新竹尖石、五峰設立原民專班，造福新竹的原住民族子弟。