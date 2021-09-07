韓國現代汽車集團7日表示，計畫最慢至2028年，其商業用途車輛也會有氫燃料電池車款可供選擇。同時，預估將在兩年後，將把現行貴鬆鬆的燃料電池價格，降至與電動車電池一樣。

由現代與起亞一齊組成的現代汽車集團，旗下已有一款使用燃料電池的巴士，以及裝配燃料電池的卡車Xcient。目前，韓國有115輛燃料電池巴士在路上跑，以及45輛燃料電池卡車，甫於2020年在瑞士試營運。

現代汽車集團的商用車共有20款，包括卡車、公共汽車與廂型車等，2020年銷售量約為28.7萬輛。Nexo休旅是目前現代在市面上，唯一使用燃料電池為動力的環保車款。至於起亞與豪車品牌Genesis，也有計畫開發自己的燃料電池汽車，可能會在2025年之後推出。不過，現代沒有具體說明，這些也會搭配燃料電池的全新轎車相關細節。

因為環保是未來趨勢，全球車商目前也把產線集中在使用電池為動力的電動車上。但相較之下，氫燃料電池更不具汙染性，因為只排放水與熱而已。但成本過高、燃料電池模組體積過大、缺乏加氣站、二手車價格與氫氣有爆炸風險等，種種問題尚待一一克服。

現代汽車表示，全球現今每年生產約1萬至1.5萬輛燃料電池車，至於一般電動車的產能則有400到500萬輛。此外，現代汽車也指出，未來也將把氫燃料技術，應用在貨櫃場全自動化運輸設備上

由於歐洲與中國大陸都訂定明確減碳目標，除了韓國現代，包括日本豐田，德國BMW與賓士等也都積極投入氫燃料技術研發，並增建相關設施。