7日，因日本未來新首相人選明確指出，若當選後將砸錢推動另輪景氣刺激計畫，市場認為經濟成長可期。早盤交易時，日經一度短暫又重回3萬點以上，創4月9日以來最高。最後，日經收29,916.14點，漲256.25點或0.86%。日經連7紅外，並創自2020年11月拜登當選美國總統以來，日線連續漲最久的一次。東證收2,063.38點，漲22.16點或1.09%。

日媒周刊鑽石(Diamond)最新報導，在現任自民黨黨魁菅義偉於日前曾宣布不再競選連任後，有意接任的主要競爭者之一岸田文雄(Fumio Kishida)對日本經濟提出看法，認為應該再實施另輪景氣刺激計畫，且規模將上看30兆日圓約2730億美元，藉此才能舒緩新冠疫情對日本影響。

Tachibana證券認為，3日以前沒想過日股會像目前一樣如此大漲，現在是軋空頭，只要空方一直在回補，指數漲勢就不會停下來。還有聯合執政的自民黨能贏得大選，日股就還有上漲空間。同時，新冠疫苗覆蓋率增加，染疫者日趨減少下，又會幫股市利多增添柴火。

在與德國電信雙方簽訂策略性股權交換後，軟銀大漲9.86%。

電子元件業者村田製作所與機器手臂製造商基恩斯，分別漲 5.5%與4.91%，10月時，這兩檔可望成為日經225指數的新生力軍。同時，要被納入的任天堂也漲0.98%。

至於收漲2.61%的完美天空JSAT控股、收跌15.3%的東洋製罐，以及下跌10.97%的日清紡控，都將是要被日經指數剔除的三家日企。