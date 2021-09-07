新北公布幼兒園足跡 遍及5縣市。（新北市府提供）

新北市幼兒園群聚案目前已有15人確診，新北市衛生局7日公布確診者足跡，地點包括苗栗白沙屯拱天宮、捷運站、基隆五堵舊隧道自行車、宜蘭計程車博物館等地點，提醒相關時間有到該地點民眾注意身體健康。

其中學童16144在9月4日到過苗栗縣白沙屯拱天宮、9月5日到過新北市樹林區秀泰生活樹林店的UNIQLO、湯姆熊、Funbox；案16153某學童母親8月30到9月5日間，搭乘過橘5公車、板南線、淡水線，也到過板橋全聯長江店。

而案16137是名家長，他曾到過板橋四維路的QBurger、85度C、7-11與文化路一段的爭鮮GOGO；另學童案16143到過基隆五堵舊隧道自行車道（彩色貨櫃屋）、宜蘭計程車博物館、摩斯漢堡羅東店。

另案的中和祖孫案16146、16147曾到過板橋雙十路的錢都涮涮鍋。

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