大陸中央廣電總台中國之聲微信公號7日消息，成立工作室成為大陸部分演藝人士逃稅方式，近期，一些明星或藝人的工作室被曝出已陸續註銷。據天眼查資料顯示，今年截至8月底，已註銷660多家藝人經紀相關企業。這一現象引發輿論關注，中國演出行業協會祕書長潘燕表示，增強法律意識、合法合規經營是從業人員及相關經紀機構應有的共識。設立工作室已不再是一個可以逃避責任的窪地。

與此同時，嚴禁「天價片酬」、陰陽合同，嚴肅懲戒偷逃稅行為，對劣跡藝人零容忍，徹底整治」飯圈」經濟……多部門重拳出擊，監管力度不斷加強。在促進演藝行業健康發展的路上，事後懲戒之餘，如何將行業自律推向縱深？

針對演藝行業片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為，從范冰冰逃稅事件後，管理部門著手打擊天價片酬現象，到近日大陸國家稅務總局公佈鄭爽偷逃稅案件的處理決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元（人民幣，下同），無不透露著相關部門嚴肅懲戒偷逃稅行為的決心。

中國演出行業協會祕書長潘燕表示，增強法律意識、合法合規經營是從業人員及相關經紀機構應有的共識。「設立工作室不再是一個可以逃避責任的窪地，我覺得跟政策環境是有必然聯繫的。從行業自律的角度來說，我們更希望盡量規避違法違規的事情出現。在日常的工作當中，要讓經紀機構、藝人工作室以及經紀團隊從業人員都提高法律意識，提高業務能力和職業水準，加大管理的力度。」

據了解，大陸演出行業人員的收入主要來源於四種管道：與公司簽訂勞動合同每月取得固定工資薪金收入或獲得公司的股權激勵、參與廣告拍攝等工作取得的勞務費、通過投資房地產等產業取得的投資理財收入以及成立獨立的工作室收入。

據前瞻產業研究院預測，到2025年中國演藝產業的市場規模將達到679.43億元。巨大的經濟利益背後，一直以來，演藝人員偷漏稅現象時有發生。據業內人士介紹，成立獨立的工作室，精選註冊地等成為部分演出行業人員逃避稅收的主要方式。

北京岳成律師事務所高級合夥人嶽屾山表示，如相關人員曾經確實存在主觀刻意偷漏稅的行為，即便註銷工作室，也終將接受嚴懲。「如果是因為納稅人和扣繳義務人自己計算錯誤等失誤，也就是主觀上沒有偷稅抗稅騙稅意圖時，沒有繳或少繳稅款，稅務機關3年內可以追繳稅款，還可以要求交滯納金。有特殊情況，追徵期可以延長到5年。如果主觀上就是想少繳稅或不繳稅，又實施了相應的手段，這個時候是不受期限限制的，而且還得交滯納金。」

隨著演藝產業蓬勃發展，粉絲經濟關聯產業市場規模不斷擴容，與此同時，不良網路生態下的」飯圈」亂象也備受關注。日前，中共中央網信辦發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，要求強化網站平台對明星經紀公司（工作室）網上行為的管理責任，制定相關網上運營規範，對帳號註冊認證、內容發布、商業推廣、危機公關、粉絲管理等網上行為作出明確規定。

目前，中國演出行業協會制定了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》《網路表演（直播）內容百不宜手冊》《網路主播警示和復出管理規範》。下一步，從業人員的自律規範將如何繼續深入推進？中國演出行業協會祕書長潘燕介紹，將進一步完善經紀機構的自律規範。

「第一，在本身已有的演藝人員從業自律管理辦法的基礎上，我們要進一步地完善所有的道德自律評議程式以及懲戒措施。第二，經紀機構是下一步重點要加強自律管理的方向。目前正在起草經紀機構的自律管理規範，我們希望通過從演藝人員到經紀機構一整套的自律規範，能儘量把各種風險最大程度地進行規避，而不僅僅是等到出了事來懲戒。經紀機構把工作做在前面，能夠真正壓實企業責任，來維護整個行業的形象。」